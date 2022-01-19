19-летний Сасанчин растрогал фото первой встречи своих родителей с внучкой

Исполнитель пригласил родных к себе в гости.

Украинский певец, победитель "Голоса дети" и "Голоса страны" Роман Сасанчин познакомил наконец-то своих родителей с внучкой.

Так, артист, который в конце 2021-го стал отцом, пригласил к себе в гости маму и папу, чтобы они увидели малышку. На трогательном фото бабушка с дедушкой играют с крохотной Элизабет.

instagram.com/sasanchyn_official

"Вот и наше первое знакомство дедушки и бабушки с первой внучкой. Это был очень трогательный и теплый момент. Сегодня они просто очень счастливы", — поделился Ромчик.

Также Сасанчин объяснил, почему его родители так долго не приезжали. Дело в том, что родные решили немного подождать, чтобы организм девочки адаптировался к жизни.

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