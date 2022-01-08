19-летний Сасанчин растрогал нежными фото с женой и крошечной дочкой

Девочка появилась на свет в канун Нового года.
Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин, который 30 декабря стал папой, растрогал новыми фото с женой Иванной и дочкой Лизой.
В фотоблоге 19-летний исполнитель разместил милые кадры с родными. На снимках молодые супруги держат на руках кроху и радуются малышке.
"Теперь нас трое, и нашему счастью нет предела", — написал новоиспеченный папа.
В комментариях растроганные фолловеры оставили тёплые слова.
- Вы такие красивые! А особенно ваша дочь
- Какие милые
- Какая красивая семья
- Такие красивые! Счастья вам
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