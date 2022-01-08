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19-летний Сасанчин растрогал нежными фото с женой и крошечной дочкой

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19-летний Сасанчин растрогал нежными фото с женой и крошечной дочкой

Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official

Девочка появилась на свет в канун Нового года.

Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин, который 30 декабря стал папой, растрогал новыми фото с женой Иванной и дочкой Лизой.

В фотоблоге 19-летний исполнитель разместил милые кадры с родными. На снимках молодые супруги держат на руках кроху и радуются малышке.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official
Роман Сасанчин с женой и дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

"Теперь нас трое, и нашему счастью нет предела", — написал новоиспеченный папа.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official
Роман Сасанчин с женой и дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

В комментариях растроганные фолловеры оставили тёплые слова.

  • Вы такие красивые! А особенно ваша дочь
  • Какие милые
  • Какая красивая семья
  • Такие красивые! Счастья вам

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