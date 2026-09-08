19-летний сын Александра Пономарева впервые показал свою девушку: с кем он встречается

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Сын украинского певца Александра Пономарева — Саша — впервые показал свою девушку.

Наследник музыканта унаследовал от отца особую черту — скрывать личную жизнь. Однако проекту "Наодинці з Гламуром" удалось пообщаться с 19-летним Пономаревым-младшим на презентации дебютной книги его папы.

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Как оказалось, на мероприятие сын певца пришел не сам. Компанию Саше составила его возлюбленная девушка. Правда, имени ее он не назвал, а также добавил, что она не хочет появляться перед объективами камер: «Она так же, как и я, от камер уклоняется».

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Слева — избранница Александра Пономарева, справа — девушка его сына

Кстати, Пономарев-младший признался, что во время войны в Украине проживает во Львове. Там он учится во Львовской политехнике. Саша получает образование в сфере экономики, но признался, что все еще в поисках себя и дела, которому хотел бы посвятить жизнь.

«Живу во Львове, учусь на экономиста, во Львовской политехнике. Для меня оно не очень легко, я вообще не люблю учиться, но сейчас я себя стараюсь найти в той сфере, и другой сфере. Как говорит мой папа: „Если не найти свой талант в жизни, это грех“. Надеюсь, я его найду, найду себя в чем-то», — добавил Саша Анне Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «ЧОГО Я МАЮ ВІДМОВЛЯТИСЯ?» Пономарьов різко відповів на запитання про звання

Напомним, ранее сын Александр Пономарева рассказал о молодой избраннице папы. Также он раскрыл, как к нему относится мачеха.

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