19-летний сын Пономарева впервые рассказал о молодой избраннице папы: как к нему относится мачеха

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Реклама

Сын певца Александра Пономарева впервые публично заговорил об отношениях отца с его концертным директором Софией и признался, какую роль она сыграла в его воспитании.

19-летний Александр Пономарев-младший в разговоре с «Наодинці з Гламуром» признался, что они знакомы уже не первый год, поэтому София давно стала близкой для их семьи. Сын артиста уверяет, что очень хорошо относится к отношениям отца. Более того, мачеха в определенной степени участвовала в его воспитании.

Реклама

Александр Пономарев с избранницей Софией

Александр-младший обращается к ней почтительно — София Леонидовна. В то же время, между ними, по его словам, нет чрезмерной официальности или дистанции. Юноша также в шутку добавил, что София может сделать ему замечание, если тот действительно провинится. Однако такие моменты не влияют на их теплые отношения.

Реклама

«Я очень сильно ее люблю. Она очень классная женщина. Считаю, что она очень хорошая пара моему папе. Мы не первый год знакомы. Она отчасти меня и воспитывала. Время от времени могу получить на орехи, но за то, что действительно удивил», — рассказал юноша в разговоре с Анной Севастьяновой.

Сейчас 19-летний сын Пономарева живет во Львове, где получает образование по экономическому направлению. Параллельно Александр-младший пытается понять, в какой сфере он хочет реализовать себя.

«Пытаюсь себя и свой талант найти», — поделился он.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон рассказал о своих семерых детях от разных женщин и помогает ли им финансово во время войны.

Реклама

Новости партнеров