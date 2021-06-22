19-летняя Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме

Артистка извинилась перед азиатами за непонятное произношение.

Популярная американская певица и автор песен Билли Айлиш, которая недавно выпустила трек о абьюзивних отношения, попала под шквал негативной критики и обвинений в расизме.

Так, в Сеть попал ролик с различных стримов и трансляций артистки, где в какой-то момент она, якобы, высмеивает азиатский акцент. На видео исполнительница повторяет одно и то же пренебрежительное слово, которое несет в себе унизительное значение.

После публикации ролика на артистку посыпались многочисленные упреки в расизме. На что Айлиш запостила сторис в Instagram, где рассказала, что подобные видео она снимала, когда ей было 13 или 14 лет. Тогда она понятия не имела, что означает это выражение.

"Это абсолютная тарабарщина, я просто валяю дурака, и никогда не пародировала людей, язык, акцент или культуру. Любой, кто меня знает, видел, как я балуюсь голосами всю свою жизнь. Независимо от того, как это было истолковано, я не знала, что какое-либо из моих действий причинит вред другим, и мне очень больно за то, что сейчас на меня навешивают ярлык, который может причинить боль людям", - заявила артистка.

instagram.com/billieeilish

Напомним, недавно популярная американская певица Билли Айлиш поставила новый рекорд в Instagram. Звезда ошеломила фолловеров откровенной фотосессией для Vogue.

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