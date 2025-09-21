ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
588
Время на прочтение
1 мин

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стала блондинкой и проколола пирсинг в губе

Шайло Джоли удивила неожиданным образом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Шайло Джоли

Шайло Джоли / © Associated Press

Дочь известной голливудской экс-супружеской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта перекрасилась в блондинку и проколола оригинальный пирсинг в губе.

19-летняя Шайло Джоли решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. Девушку застали во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Шайло вместе со своей близкой подругой Кеони Роуз наслаждалась шопингом, когда их заприметили папарацци и сделали несколько фото.

На кадрах заметно, что у дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта теперь новый образ. Девушка покрасила волосы и стала блондинкой. Кроме того, она сделала пирсинг нижней губы. Более того, Шайло даже нанесла легкий макияж, от которого обычно отказывается. Однако вкус в одежде у дочери Питта и Джоли остался неизменным. Девушка надела джинсы и худи, размера оверсайз.

Отметим, Шайло после развода родителей не общается с Брэдом Питтом. Более того, в прошлом году девушка отказалась от его фамилии, оставив лишь мамину. С 2024 года она официально Шайло Джоли.

Напомним, недавно стало известно, что Анджелина Джоли собирается продать свой исторический особняк. Инсайдер выдал, что не последнюю роль в этом решении сыграл Брэд Питт.

Дата публикации
Количество просмотров
588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie