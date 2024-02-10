19-летняя дочь Беллуччи и Касселя сверкнула фигурой в едва заметном мини-бикини на пляже

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева – показала пикантные фотографии с отдыха со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

На своей странице в Instagram Дева опубликовала серию фотографий, где позирует на пляже и в океане в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На черно-белых изображениях девушка предстает в мини-бикини и демонстрирует свою стройную фигуру.

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Под кадрами Дева Кассель отметила, что одно фото из серии сделал ее парень.

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

"В Рио. Первый снимок сделала моя любовь", – написала модель.

В свою очередь поклонники оставили в комментариях много комплиментов и смайликов в форме огоньков.

Эти фото как ни что иное передают бразильскую атмосферу

Почему ты так хороша

Это настоящая красота!

Ты отличная девушка! Супермодель с природной красотой

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Сама Моника Белуччи также отреагировала на соблазнительные фотографии дочери Девы и с юмором написала: "Моя страна слишком красива, не правда ли?".

Напомним, недавно Дева Кассель впервые показалась на публике со своим бойфрендом Саулом в Париже и оказалась в кадре папарацци.

Читайте также: