19-летняя дочь Беллуччи и Касселя сверкнула фигурой в едва заметном мини-бикини на пляже

Одно из фото сделал бойфренд Девы.
Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева – показала пикантные фотографии с отдыха со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Саулом Нанни.
На своей странице в Instagram Дева опубликовала серию фотографий, где позирует на пляже и в океане в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На черно-белых изображениях девушка предстает в мини-бикини и демонстрирует свою стройную фигуру.
Под кадрами Дева Кассель отметила, что одно фото из серии сделал ее парень.
"В Рио. Первый снимок сделала моя любовь", – написала модель.
В свою очередь поклонники оставили в комментариях много комплиментов и смайликов в форме огоньков.
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Сама Моника Белуччи также отреагировала на соблазнительные фотографии дочери Девы и с юмором написала: "Моя страна слишком красива, не правда ли?".
Напомним, недавно Дева Кассель впервые показалась на публике со своим бойфрендом Саулом в Париже и оказалась в кадре папарацци.
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