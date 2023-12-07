19-летняя дочь Беллуччи и Касселя в обтягивающем платье показала стройную фигуру и похвасталась растяжкой

Дева устроила стильный фотосет в Нью-Йорке.
Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева – порадовала подписчиков пикантным контентом.
В частности, 19-летняя модель сейчас находится в Нью-Йорке. Там Дева уже успела сделать стильный фотосет. Девушка позировала на балконе на фоне многоэтажек.
Модель примеряла на себя два образа. Сначала она предстала в черном обтягивающем длинном платье. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру девушки.
Также Дева примеряла серую майку и джинсы. Девушка хвасталась плоским животиком и тоненькой талией.
Кроме того, 19-летняя модель показала свою растяжку. Девушка задрала ногу на перила балкона и вытащила носочки.
Напомним, на днях певица Оля Полякова похвасталась стройной фигурой. Исполнительница отдыхала в Африке и делилась оттуда кадрами, где она изображена в купальнике.
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