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19-летняя дочь Беллуччи и Касселя восхитила редким романтическим фото с бойфрендом-красавцем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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19-летняя дочь Беллуччи и Касселя восхитила редким романтическим фото с бойфрендом-красавцем

Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/saulnanni

Модель также рассекретила, как встретила с возлюбленным Новый год.

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана КасселяДева – не скрывает, что уже не одинока и находится в отношениях с итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

Хотя пара и не держит в секрете их роман, однако крайне редко делится совместным контентом. Тем не менее, влюбленные на Новый год сделали исключение. В частности, Дева в Instagram-stories опубликовала романтическое фото с избранником. Парочка обнявшись позировала перед камерой и нежно целовала друг друга.

Дева Кассель с бойфрендом / © instagram.com/devacassel
Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Между тем, Саул рассекретил, как они встретили Новый 2024 год. Парочка выбрала теплый климат и поехала в Бразилию. Избранник Девы показал, как они в купальном наряде прогуливались на одном из местных пляжей и радовали друг друга объятиями и поцелуями.

Дева Кассель с бойфрендом / © instagram.com/saulnanni
Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/saulnanni

Напомним, недавно британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как праздновала Новый год. Знаменитость встречала 2024 год в Индии вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом, и детьми.

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Дата публикации
Просмотры
1225
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