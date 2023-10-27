19-летняя дочь Беллуччи и Касселя впервые показала своего бойфренда-итальянца

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева рассекретила своего бойфренда.

На странице в Instagram влюбленная и счастливая 19-летняя Дева Кассель разместила фотографии с любимым, на которых они позируют на фоне моря. Судя по пейзажу, влюбленные вместе провели уик-энд. На снимках Дева изображена в купальнике, а ее избранник – в плавках.

Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

"Это правда", – коротко подписала фотографии с бойфрендом Кассель.

На фотографиях Дева оставила отметку, которой сообщила, что встречается с 24-летним итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Кстати, и сам Нанни заявил об отношениях с Девой, опубликовав с ней также фотографии у себя в фотоблоге.

Бойфренд Деви Кассель / Фото: instagram.com/saulnanni

Бойфренд Деви Кассель / Фото: instagram.com/saulnanni

В свою очередь поклонники молодых артистов признались, что они непревзойденная пара:

Саул такой счастливчик!

Вы выглядите так гармонично!

Я в восторге от вашей пары!

Напомним, между тем произошли изменения и в личной жизни родителей Девы. Так вот, Венсан Кассель стал встречаться с копией своей второй экс-супруги Тины Кунаки, моделью Нарой Баптистой. Тем временем Моника Беллуччи обрела счастье в отношениях с известным американским режиссером Тимом Бертоном. Недавно они впервые появились на светском мероприятии в качестве пары.

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