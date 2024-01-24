19-летняя дочь Беллуччи и Касселя впервые вышла в свет со своим бойфрендом-красавцем

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева – впервые вышла в свет со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

Как поделилась Дева в своем Instagram, они вместе посетили светское мероприятие, в частности побывали на Неделе моды в Париже. Для события модель выбрала бежевый тренч, сапожки на каблуке и черную сумочку, тем временем ее бойфренд-красавец надел коричневое пальто, брюки и рубашку.

Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Парочка не стеснялась показывать свои чувства на публике. Они ходили, обнявшись, а также держались за руки.

Дева Кассель с бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Отметим, Дева Кассель и Саул Нанни рассекретили свои отношения осенью прошлого года. Похоже, роман пары очень стремительно развивается. Влюбленные вместе встретили Новый год и показали, как в отпуске проводили время.

Напомним, на Неделе моды в Париже также засветился и звездный отец Девы – французский актер Венсан Кассель. Артист на мероприятие тоже пришел не сам. Кассель впервые вышел в свет со своей новой девушкой, моделью Нарой Баптистой.

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