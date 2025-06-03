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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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19-летняя дочь Джоли и Питта после отказа от фамилии отца сменила имя

Шайло Джоли выбрала себе не только новую фамилию, но и имя. Уже известно, как она теперь просит ее называть.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Дочь известной бывшей голливудской супружеской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта после публичного отказа от фамилии отца сменила имя.

Так, 19-летняя девушка была Шайло Джоли-Питт. В прошлом году она взяла только мамину фамилию и стала Шайло Джоли. Но, оказывается, изменения также касались и ее имени. Недавно дочь экс-супругов побывала на показе коллекции модельера Изабель Марант, который состоялся в Лос-Анджелесе.

На событии выступала музыкант Луэлла. Оказалось, что Шайло была хореографом и ставила для танцовщиц номер, о чем говорится в пресс-релизе мероприятия, пишет People. Там дочь Джоли и Питта указывалась под другим именем, а именно — просто Ши Джоли. Впрочем, вполне возможно, что это лишь псевдоним Шайло.

Шайло Джоли / © Associated Press

Шайло Джоли / © Associated Press

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро детей, трое из которых их биологические. После развода актер не общается с наследниками, ведь те отказываются это делать. Питт, в свою очередь, решил не давить на детей. Недавно же звезда Голливуда впервые высказался об окончательном разводе с Анджелиной Джоли.

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