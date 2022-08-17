19-летняя дочь Елены Кравец очаровала красотой на улицах Киева

Так, 19-летняя дочь актрисы Елены Кравец Мария находится в Киеве и на днях устроила импровизированную фотосессию на улицах украинской столицы.

На странице в Instagram девушка поделилась серией снимков, сделанных на пленку. Автором фото выступил друг Марии Виктор.

Дочь Елены Кравец Мария / Фото: instagram.com/maarriill

На снимках дочь Кравец предстает в широких брюках молочного цвета с высокой талией и черной короткой футболке. Образ девушка дополнила желтыми кедами и серебристой сумочкой.

Дочь Елены Кравец Мария / Фото: instagram.com/maarriill

"Виктор + пленка = красивые фотографии", – подписала снимки Маша.

Дочь Елены Кравец Мария / Фото: instagram.com/maarriill

В свою очередь, звездная мама не обошла вниманием пост дочери: "Машочек, вы здесь и есть сама молодость! Очень красивые фото! Вите привет. Пленка форева!" – написала Кравец.

Отметим, несколько недель назад Елена Кравец поделилась, что вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Иваном сейчас находится в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены – Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.

Интересно, что когда девушка приехала домой, она сразу "украинизировала" свои татуировки на теле и показала, что из этого вышло.

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