19-летняя дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками

У девушки появилось три новых изображения на теле.
Дочь звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария – любит татуировку и охотно набивает себе на теле разнообразные эскизы.
Юная блогерша в очередной раз пополнила коллекцию тату. В Варшаве Маша сделала три новых татуировки. Дочь Кравец в стиле минимализм набила два изображения на запястье и одно на ладони.
"Возвращаюсь в Киев с красотой", — поделилась Мария.
Отметим, это уже далеко не первая татуировка 19-летней дочери Елены Кравец. Осенью прошлого года в одном из тату-салонов столицы Мария набила на руке бабочку. Также девушка сделала патриотическую татуировку – герб Украины.
У Маши была и одна русскоязычная татуировка "танцуй". Но с начала полномасштабной войны юная блогерша успешно его украинизировала. Теперь на руке Марии красуется надпись на украинском "танцюй".
Читайте также: