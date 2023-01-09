19-летняя дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками

У девушки появилось три новых изображения на теле.

Дочь звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария – любит татуировку и охотно набивает себе на теле разнообразные эскизы.

Юная блогерша в очередной раз пополнила коллекцию тату. В Варшаве Маша сделала три новых татуировки. Дочь Кравец в стиле минимализм набила два изображения на запястье и одно на ладони.

"Возвращаюсь в Киев с красотой", — поделилась Мария.

Новые татуировки дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Отметим, это уже далеко не первая татуировка 19-летней дочери Елены Кравец. Осенью прошлого года в одном из тату-салонов столицы Мария набила на руке бабочку. Также девушка сделала патриотическую татуировку – герб Украины.

У Маши была и одна русскоязычная татуировка "танцуй". Но с начала полномасштабной войны юная блогерша успешно его украинизировала. Теперь на руке Марии красуется надпись на украинском "танцюй".

Читайте также: