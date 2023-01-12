19-летняя дочь Елены Кравец показала, как облизывала на морозе столб и набивала новое тату в Польше

Дочь ведущей Елены Кравец, 19-летняя Мария показала, как недавно провела время в Польше.

На странице в Instagram девушка поделилась фото и видео со своей поездки с друзьями в Варшаву. Там Мария гуляла по снежным улицам города, пыталась, как в детстве, поймать снежинку ртом, а также проверить теорию, что если облизать железный столб зимой, то язык примерзнет к нему. К счастью, Марии повезло, и все ее части тела остались невредимыми.

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Кроме того, 19-летняя девушка полакомилась в местных ресторанах, сыграла с друзьями в карты и набила на руке новое тату в виде красной звезды. "Варшава была хорошая", — коротко прокомментировала отчет со своих каникул в столице Польши дочь Кравец.

Напомним, ранее Мария Кравец делилась, что в Польше она сделала сразу несколько новых минималистических татуировок. Кроме звезды, девушка разместила на руке маленькое черное сердце и грустно-веселый смайл.

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