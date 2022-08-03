19-летняя дочь Елены Кравец показала, как "украинизировала" свое русскоязычное тату

Дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария вернулась в Украину.
Как рассказала Елена Кравец, 19-летняя Мария уже физически не могла находиться в Болгарии, где сейчас ее звездная мама с младшими братиком и сестрой, и ее очень тянуло в Украину.
И первое, что сделала Маша, когда вернулась домой, избавилась от своего русскоязычного тату. На правой руке девушки была изображена надпись "танцуй". Теперь же он выглядит на украинском — "танцюй".
Кроме того, 19-летняя Маша набила на запястье татуировку в виде украинского трезубца.
Также Мария поделилась своим фото 8-летней давности, где изображена с украинскими флагами на щечках. Этот кадр дочь Кравец сопроводила патриотической подписью:
"Этой фотографии 8 лет. За это время изменилось многое, но любовь и вера в эти два цвета на моем детском лице с каждым годом становились только крепче. Сейчас они достигли максимального уровня, но не только у меня, но и у граждан всей Украины. Теперь и весь мир так же неравнодушен к ним. Весь мир с нами! Мы обязательно победим! Украина единая! Независимая! Непобедимая! Слава Украине!" – написала Мария.
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