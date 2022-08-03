19-летняя дочь Елены Кравец показала, как "украинизировала" свое русскоязычное тату

Как рассказала Елена Кравец, 19-летняя Мария уже физически не могла находиться в Болгарии, где сейчас ее звездная мама с младшими братиком и сестрой, и ее очень тянуло в Украину.

И первое, что сделала Маша, когда вернулась домой, избавилась от своего русскоязычного тату. На правой руке девушки была изображена надпись "танцуй". Теперь же он выглядит на украинском — "танцюй".

Фото: instagram.com/maarriill

Фото: instagram.com/maarriill

Кроме того, 19-летняя Маша набила на запястье татуировку в виде украинского трезубца.

Фото: instagram.com/maarriill

Также Мария поделилась своим фото 8-летней давности, где изображена с украинскими флагами на щечках. Этот кадр дочь Кравец сопроводила патриотической подписью:

Фото: instagram.com/maarriill

"Этой фотографии 8 лет. За это время изменилось многое, но любовь и вера в эти два цвета на моем детском лице с каждым годом становились только крепче. Сейчас они достигли максимального уровня, но не только у меня, но и у граждан всей Украины. Теперь и весь мир так же неравнодушен к ним. Весь мир с нами! Мы обязательно победим! Украина единая! Независимая! Непобедимая! Слава Украине!" – написала Мария.

Елена Кравец с дочерью / Фото: jetsetter.ua

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