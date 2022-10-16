19-летняя дочь Елены Кравец приехала в Польшу с симпатичным незнакомцем

Жизнь дочери звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец Марии интересует поклонников не меньше ее знаменитой мамы.

На этот раз в поле зрения фанатов Маша оказалась с парнем по имени Максим. На своей странице в Instagram Мария Кравец разместила кадры, где изображена с Максом. Как сообщила девушка, в настоящее время они находятся в столице Польши, Варшаве.

"Варшава. День первый", — подписала серию снимков дочь Кравец.

Мария Кравец приехала в Польшу / Фото: instagram.com/maarriill

На фотографиях Маша выглядит довольно стильно. Девушка одета в широкие джинсы, черную куртку-oversize, белые кроссовки. Образ она дополнила черными очками, серебристой бананкой и белым поясом.

Впрочем, внимание пользователей было больше приковано к парню рядом с Марией: "Так, что это за чел возле тебя? Папа в курсе?", "Красавчики мои", "фотки супер".

Мария Кравец приехала в Польшу / Фото: instagram.com/maarriill

Мария Кравец приехала в Польшу / Фото: instagram.com/maarriill

Впрочем, сама Мария не спешит рассказывать, что за парень сопровождает ее во время поездки в Варшаву, предпочитая личное оставлять личным.

Чего не скажешь о старшей дочери певицы Вере Брежневой. На днях 21-летняя Соня обнародовала фото с новым бойфрендом и поздравила его с годовщиной отношений.

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