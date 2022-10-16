19-летняя дочь Елены Кравец приехала в Польшу с симпатичным незнакомцем

Мария показала фотографии прогулки с парнем по Варшаве.
Жизнь дочери звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец Марии интересует поклонников не меньше ее знаменитой мамы.
На этот раз в поле зрения фанатов Маша оказалась с парнем по имени Максим. На своей странице в Instagram Мария Кравец разместила кадры, где изображена с Максом. Как сообщила девушка, в настоящее время они находятся в столице Польши, Варшаве.
"Варшава. День первый", — подписала серию снимков дочь Кравец.
На фотографиях Маша выглядит довольно стильно. Девушка одета в широкие джинсы, черную куртку-oversize, белые кроссовки. Образ она дополнила черными очками, серебристой бананкой и белым поясом.
Впрочем, внимание пользователей было больше приковано к парню рядом с Марией: "Так, что это за чел возле тебя? Папа в курсе?", "Красавчики мои", "фотки супер".
Впрочем, сама Мария не спешит рассказывать, что за парень сопровождает ее во время поездки в Варшаву, предпочитая личное оставлять личным.
Чего не скажешь о старшей дочери певицы Вере Брежневой. На днях 21-летняя Соня обнародовала фото с новым бойфрендом и поздравила его с годовщиной отношений.
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