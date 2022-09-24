19-летняя дочь Елены Кравец топлесс позировала в дерзкой фотосессии

Дочь Елены Кравец, 19-летняя Мария на странице в Instagram поделилась кадрами из недавней фотосессии, которая проходила в Киеве.

На кадрах Маша позирует топлесс, прикрыв бюст руками, в высоких джинсах, а также в топе, куртке-косусе и красной рубашке.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Часть первая", — коротко прокомментировала серию снимков Мария. Также девушка отметила, что автором фотосессии выступила коллега ее мамы по "Женскому Кварталу", певица Марта Адамчук.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

В свою очередь комментарий под фотографиями оставила и звездная мама девушки Елена Кравец, которая написала: "Теперь я понимаю, что не ехать с тобой на эту съемку, — было правильным решением. Да, моя крошка?".

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Также не оставили без комплиментов Марию подписчики ее страницы в Instagram: "Маша – вау!", "какая касивая – это любовь!", "Это очень красиво", "Удачная съемка".

Напомним, что ранее Елена Кравец поделилась, что вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Иваном находится в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены – Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.

Интересно, что когда девушка приехала домой, она сразу "украинизировала" свои татуировки на теле и показала, что из этого вышло.

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