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19-летняя дочь Елены Кравец в кожаной куртке устроила дерзкий фотосет

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19-летняя дочь Елены Кравец в кожаной куртке устроила дерзкий фотосет

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария – порадовала поклонников новыми фотографиями.

19-летняя дочь Елены Кравец выросла и стала настоящей красавицей.

Девочка довольно часто публикует в своем Instagram новые фото и с каждым днем становится все популярнее. К слову, на этот раз Мария устроила довольно дерзкий фотосет в Киеве.

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Красавица выбрала кожаную куртку, джинсы и кроссовки. Для фотосессии Маша нанесла на лицо легкий макияж и дополнила свой образ украшениями.

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Конечно, новые снимки понравились звездной маме Марии. Елена облюбовала кожаную куртку дочери, а также ее джинсы. Актриса попросила Машу дать ей вещи одеть.

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Машулик, дашь куртку одеть? А джинсы?" – поинтересовалась у дочери звездная мама.

Напомним, Елена Кравец вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Иваном находится в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены – Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.

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