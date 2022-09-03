19-летняя дочь Елены Кравец в кожаной куртке устроила дерзкий фотосет

Старшая дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария – порадовала поклонников новыми фотографиями.
19-летняя дочь Елены Кравец выросла и стала настоящей красавицей.
Девочка довольно часто публикует в своем Instagram новые фото и с каждым днем становится все популярнее. К слову, на этот раз Мария устроила довольно дерзкий фотосет в Киеве.
Красавица выбрала кожаную куртку, джинсы и кроссовки. Для фотосессии Маша нанесла на лицо легкий макияж и дополнила свой образ украшениями.
Конечно, новые снимки понравились звездной маме Марии. Елена облюбовала кожаную куртку дочери, а также ее джинсы. Актриса попросила Машу дать ей вещи одеть.
"Машулик, дашь куртку одеть? А джинсы?" – поинтересовалась у дочери звездная мама.
Напомним, Елена Кравец вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Иваном находится в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены – Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.
Читайте также: