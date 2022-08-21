19-летняя дочь Елены Кравец в мини-платье показалась в маминых лакированных сапогах

Так, у 19-летней дочери Елены Кравец ежедневно увеличивается количество поклонников и у нее есть для этого поводы.

Девушка выросла настоящей красавицей и часто делится с подписчиками в Instagram своими красивыми фото. На этот раз Мария запостила несколько кадров, сделанных на улицах Киева.

На фото девушка позирует на фоне граффити в виде прапора ЛГБТ-сообщества. Маша изображена в черной джинсовой куртке и мини-платье. Впрочем, главным дополнением ее образа стали стильные лакированные сапоги, которые когда-то носила ее звездная мама:

"Извини, мама… Пришлось украсть твои сапоги", — подписала снимки дочь Елены Кравец.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Как сама актриса отреагировала на такую "кражу" неизвестно, а вот подписчики страницы Марии остались в восторге от ее образа: "А разве может мама быть против? Очень крутая ты", "Тебе можно украсть мамины сапожки! Очень хорошо тебе в них!", "ну очень красивая".

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, что не так давно Елена Кравец поделилась, что вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Иваном находится в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены – Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.

Интересно, что когда девушка приехала домой, она сразу "украинизировала" свои татуировки на теле и показала, что из этого вышло.

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