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19-летняя дочь Елены Кравец в рубашке на голое тело соблазнительно позировала на фоне бетонных стен

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19-летняя дочь Елены Кравец в рубашке на голое тело соблазнительно позировала на фоне бетонных стен

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дочь звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария поделилась с подписчиками в фотоблоге новыми кадрами из недавней фотосессии.

Так, на странице в Instagram 19-летняя дочь Елены Кравец Мария запостила новую серию снимков из фотосессии, автором которой стала певица и фотограф Марта Адамчук.

На новых фотографиях Маша позирует в белой рубашке на голое тело и широких черных брюках. Образ дополнила прическа – волосы Мария собрала в пучок и надела изящные аксессуары в виде цепочек на шею.

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Часть вторая", — коротко подписала фото младшая Кравец.

Поклонники под постом оставили множество восторженных отзывов: "Какая красота", "больше в мире такой не найти", "просто невероятная", "похожа на знакомую Бога".

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, что ранее Мария показала первую часть фотосессии, которую сделала коллега ее мамы, актриса "Женского Квартала", певица и фотограф Марта Адамчук. На тех фото Маша позировала топлесс и в красной рубашке. Также фаны увидят девушку в высоких джинсах, в топе, куртке-косусе.

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