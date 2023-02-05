19-летняя дочь Елены Кравец впечатлила энергичными танцами на фестивале в Киеве

Дочь ведущей Елены Кравец Мария порадовала подписчиков своей страницы в Instagram экспрессивными танцами.

Так, в сторис фотоблога Маша Кравец, которой 24 февраля исполнится 20 лет, продемонстрировала свое мастерство в танцах. Как известно, девушка профессионально танцует, ей нравится стиль фристайл.

На днях Маша приняла участие в танцевальном hip-hop фестивале "Гольфстрим", который проходил в Киеве. Так что в Instagram Кравец поделилась, какими танцами покоряла собравшихся.

Старшая дочь Елены Кравец показала, как умеет танцевать

Напомним, что ранее Елена Кравец делилась, что танцы – страсть Марии. Девушка даже однажды участвовала в корпоративе "Квартала 95", где выступила и показала танец.

Впрочем, по словам звезды, дочь еще окончательно не решила, будет ли связывать свою профессиональную деятельность с танцами, или они так и останутся любимым хобби.

Напомним, ранее Елена Кравец поделилась, что она вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Ваней находится в Киеве и уже даже в украинской столице повела детей в первый класс.

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