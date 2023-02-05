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19-летняя дочь Елены Кравец впечатлила энергичными танцами на фестивале в Киеве

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
463
Время на прочтение
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19-летняя дочь Елены Кравец впечатлила энергичными танцами на фестивале в Киеве

Елена Кравец с дочерью / Фото: jetsetter.ua

Мария продемонстрировала танцевальный талант.

Дочь ведущей Елены Кравец Мария порадовала подписчиков своей страницы в Instagram экспрессивными танцами.

Так, в сторис фотоблога Маша Кравец, которой 24 февраля исполнится 20 лет, продемонстрировала свое мастерство в танцах. Как известно, девушка профессионально танцует, ей нравится стиль фристайл.

На днях Маша приняла участие в танцевальном hip-hop фестивале "Гольфстрим", который проходил в Киеве. Так что в Instagram Кравец поделилась, какими танцами покоряла собравшихся.

Старшая дочь Елены Кравец показала, как умеет танцевать

Старшая дочь Елены Кравец показала, как умеет танцевать

Напомним, что ранее Елена Кравец делилась, что танцы – страсть Марии. Девушка даже однажды участвовала в корпоративе "Квартала 95", где выступила и показала танец.

Впрочем, по словам звезды, дочь еще окончательно не решила, будет ли связывать свою профессиональную деятельность с танцами, или они так и останутся любимым хобби.

Напомним, ранее Елена Кравец поделилась, что она вместе с младшими детьми, 6-летними двойняшками Катей и Ваней находится в Киеве и уже даже в украинской столице повела детей в первый класс.

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Дата публикации
Просмотры
463
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