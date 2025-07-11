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19-летняя дочь Фреймут приехала к маме в Лондон и показала, как с семьей проводит время вместе
Злата Митчелл поделилась фото летнего отдыха со звездной мамой и сестрой.
Украинская ведущая Ольга Фреймут наслаждается летом сразу с тремя детьми.
Так, в фотоблоге 19-летняя дочь звезды Злата Митчелл поделилась, что наведалась в Великобританию и встретилась с семьей. Она показала, как вместе с мамой ела в ресторане. На фото ведущая задумчиво попозировала за столиком.
Также старшая дочь Фреймут запечатлела маму, которая говорила по телефону, со своей сестрой Евдокией с мячом на улице. Семейство также прогулялось по улочкам и насладилось местными магазинами.
К слову, Злата Митчелл во время войны проживает и учится в США. Недавно девушка приезжала к подруге на день рождения в Лондон. Несмотря на плотный график, она поддерживает связь с семьей и находит возможность на короткие путешествия в Европу, где живет ее семья, а также иногда приезжает на Родину.
Напомним, недавно танцовщик Евгений Кот с женой Натальей показал особый день их семьи. Супруги покрестили дочь Лелю и показали фото таинства.