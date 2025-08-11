- Дата публикации
19-летняя дочь Фреймут восхитила фото с братом и сестрой: как семья отдыхает в Украине
Злата Митчелл согласилась на авантюру.
Украинская ведущая Ольга Фреймут с тремя детьми проводит лето в Украине.
Своими впечатлениями уже поделилась старшая дочь звезды — Злата Митчелл. Девушка в Instagram опубликовала серию фото из живописных Карпат и своей повседневной жизни. На снимках можно разглядеть брата и сестру, друзей и еще нескольких членов семьи. По словам Митчелл, она долгое время мечтала вернуться на Родину, в своей место силы.
"Исчезала из Instagram в июле, потому что я дома, в Украине. И этот приезд сюда летом мне был нужен как никогда. А я все еще здесь", — поделилась Злата.
Более того, Злата отказалась от соцсетей на месяц. Вместо этого потратила больше времени на встречи с близкими, посетила желаемые локации и насладилась природой вокруг и горами.
"Июль в Украине без соцсетей стал хорошей перезагрузкой. Это было мне так нужно! Эти последние три недели: поездка в Украину, потом из Львова в Киев, потом обратно во Львов, Карпаты, обратно в Киев, а теперь обратно во Львов. Каждый раз прощание становится все тяжелее..." — добавила старшая дочь Фреймут.
