19-летняя дочь Константина Меладзе показала, как за год кардинально изменилась ее внешность

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – откровенно рассказала поклонникам о своих изменениях во внешнем виде.

В фотоблоге девушка рассказала, что за последний год она очень изменилась. В частности, Лия выросла интеллектуально и духовно. Впрочем, у юной певицы прошли не только внутренние трансформации, но и внешние.

"Делала эти фото и думаю: "Кто это?". Я знала, что за год выросла морально, эмоционально, духовно, интеллектуально, потому что мы все сделали квантовый скачок в развитии, но внешность тоже является неотъемлемой частью нас, а я как-то не обращала на нее внимания", – поделилась Лия.

Лия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

19-летняя дочь Меладзе рассказала, что у нее стали взрослыми черты лица, изменился цвет волос. Кроме этого, Лия набрала вес.

"Сейчас началась деперсонализация, потому что достаточно взрослые черты лица, блондинистые волосы посреди зимы (кто со мной долго, знают, что такого никогда не было и не должно быть), плюс наибольший вес за весь, что когда-либо у меня был. Все так кардинально изменилось, и как есть свободная минутка, интересно сравнивать "до" и "после", потому что если долго не сравнивать, можно быть в таком же ступоре, как я сейчас", — добавила Лия.

Лия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Читайте также: