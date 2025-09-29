19-летняя дочь Ольги Фреймут честно призналась, планирует ли возвращаться в Украину из США

Старшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут честно призналась, вернется ли обратно в Украину из США.

Злата Митчелл с 15 лет находится в Штатах. В Instagram-stories дочь знаменитости говорит, что мечтала о жизни в США еще с детства, поэтому решение о переезде было сознательным, хоть и ранним. Девушке нравится климат Калифорнии и возможности, которые перед ней там открываются. По словам Златы, она сейчас находится именно там, где хотела бы, поэтому переезд из Штатов пока что не планирует вообще.

"Это было мое независимое решение переехать в 15, и детская мечта, которая меня не подвела. Я очень люблю южную Калифорнию. За почти 5 лет я пожила почти во всех ее городах, и это лучший климат и природа для меня. Плюс здесь море возможностей для тех, кому интересна режиссура, продюсирование, кино. Я всегда хотела переехать в США. Я сделала этот выбор довольно рано и пока что не чувствую, что должна полностью отказаться от этого. Думаю, что Калифорния - это подходящее место на данном этапе моей жизни", - говорит дочь Ольги Фреймут.

Тем не менее, Злата Митчелл приезжает в Украину дважды в год. Девушка говорит, что ей важно возвращаться домой, чтобы восстановиться. Хотя для дочери Ольги Фреймут просто необходимо время от времени бывать в Киеве, но постоянно жить в столице она пока что не планирует.

"Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться, это просто самое ценное ощущение в моей жизни. Мне нужно быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в год, чтобы полноценно себя чувствовать. Я никогда не хотела такие далекие перерывы от дома в своей жизни", - добавила Злата.

