19-летняя дочь Ольги Фреймут в кожаном топе с глубоким вырезом засветила пышное декольте

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Реклама

Старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут в кожаном топе с глубоким вырезом продемонстрировала пышное декольте.

Злата Митчелл устроила довольно пикантный фотосет на Голливудских холмах, США. Результатом дочь ведущей уже поделилась в своем Instagram. Перед объективом фотокамеры 19-летняя Злата позировала в двух разных образах. Сначала девушка примеряла костюм, который состоял из кожаных обтягивающих брюк и топа с глубоким вырезом. На кадрах Митчелл засветила свое пышное декольте.

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Со временем старшая дочь Ольги Фреймут примеряла и другой образ. Злата одела мини-платье кораллового цвета, поверх которого время от времени появлялось пальто. Образ девушка дополнила туфлями на каблуке, а свои черные длинные волосы она распустила.

Реклама

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Подписчики Златы Митчелл просто засыпали ее комплиментами в комментариях. Пользователи писали, что она выглядит очень красиво. На пикантные фото дочери отреагировала и Ольга Фреймут. Ведущая коротко в комментариях написала: "Люблю".

Напомним, тем временем сама Ольга Фреймут недавно возвращалась в Украину вместе с младшей дочерью. Знаменитость также показывала, как с 7-летней Евдокией проводила время во Львове.