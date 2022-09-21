19-летняя дочь Ольги Сумской рассказала о личной жизни и общении со старшей сестрой, живущей в России

Так, в программе ЖВЛ дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна Борисюк рассказала, что ее школьные годы прошли не так оптимистично, как хотелось бы. Девочка на себе почувствовала, что такое буллинг одноклассников. Дал о себе знать звездный статус ее семьи.

"Родители все за тебя сделают. У них такая яркая карьера. А ты здесь среди нас. Мы такие обычные смертные. Почему ты не в какой-то частной школе? Почему за тебя не платят? Я сейчас могу из-за этого иногда всплакнуть, слезу пустить. Это тяжело, конечно, но многие, через это проходят", — прокомментировала Анна.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Своими волнениями Аня время от времени делилась разве что с родной старшей сестрой Тоней – дочерью Ольги Сумской от предыдущего брака с Евгением Паперным. Они с сестрой жили в одной комнате и были очень близки.

"Она меня очень-очень вдохновляла. Даже, когда она там что-то в комнате разрабатывала, расписывала. У нее диплом есть искусствовед. Я это так безумно воспринимала!" – поделилась Анна.

Почему дочь Ольги Сумской Анна Борисюк решила стать актрисой и как пережила разлуку с сестрой

Поэтому переезд любимой сестры в Москву, где она училась и впоследствии вышла замуж, для 9-летней Ани стал не радостным, а скорее грустным известием.

"Было очень больно прощаться с ней. Понимая, что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!". Не хочу ", – вспоминает Борисюк.

Ольга Сумская с дочками Анной и Тоней / Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня Тоня продолжает жить в Москве и молчит о войне в Украине. В защиту дочери становится ее мама Оля Сумская. По словам звезды, Паперная не может поступить иначе — боится выражать свое мнение публично, ведь в стране-агрессоре, где отсутствует свобода слова, есть муж и двое детей. Критиковать родную кровинку не берется и Аня, хотя не скрывает – по сестре скучает.

"Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, как минимум", — поделилась Аня.

Ольга Сумская с дочками Анной и Тоней / Фото: instagram.com/olgasumska

Анечка уже три года учится в университете Карпенко-Карого. Именно в том, который заканчивала Ольга Сумская. Здесь наконец-то у нее появились настоящие друзья. А вот парня она пока не имеет. Более того, никогда не заводила серьезных отношений. Вероятно, из-за неудавшегося опыта, когда еще несовершеннолетней сходила на провальное первое свидание.

"Это был восьмой класс. И такое не самое приятное воспоминание. Как сейчас говорят – кринж. Не о чем было говорить. Я просто хотела поскорее домой", — вспомнила Борисюк.

А на следующий день этот парень начал публично насмехаться над застенчивой девочкой.

"Ты вся такая искусственная, никакая, тебе надо меняться... Конечно, от этого тяжело было. И это на все вообще повлияло. Я не знаю, что можно получить влюбившись. Может и легче станет. Но кто мне может это обещать", — поделилась мыслями Аня.

Девушка признается, что звездная мама уже волнуется, что 19-летняя дочь до сих пор не встречается с мальчиками. Но сначала девочка старается реализоваться в карьере. И больше всего хочет, чтобы в будущем ее перестали ассоциировать со знаменитой мамой.

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