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19-летняя дочь Оли Поляковой одела белый парик и ошеломила сходством с мамой: "Точная копия"

19-летняя дочь Оли Поляковой одела белый парик и ошеломила сходством с мамой: "Точная копия"

Оля Полякова с дочерью

Маша примерила образ звездной мамы.

Старшая дочь украинской певицы Оли ПоляковойМаша – ошеломила сходством со звездной мамой.

В своем Instagram 19-летняя блогерша опубликовала ролик своего перевоплощения. Сначала Маша появляется без макияжа в черной кофточке и джинсах. Кроме этого, девушка пела песню Оли Поляковой — "Щоб не плакати, я сміюсь".

На следующих кадрах дочь исполнительницы уже демонстрирует свое перевоплощение. В частности, она надела белый парик и розовое мамино платье. Тем временем звездный визажист Егор Андрюшин сделал Маше макияж как у Оли Поляковой.

"Как вам перевоплощение? Похожие?" – поинтересовалась у подписчиков Маша.

Старшая дочь Оли Поляковой примерила образ звездной мамы и удивила их сходством

Старшая дочь Оли Поляковой примерила образ звездной мамы и удивила их сходством

Пользователи были просто ошеломлены их сходством. Фанаты отметили, что Маша стала очень похожа на свою маму. Впрочем, есть кое-что, что их отличает. Как заметили пользователи, у юной блогерши совсем другая мимика.

  • Это что-то нереальное! Какое сходство с мамой! Только Егор мог подчеркнуть одинаковые с мамой черты! Браво!
  • Еще от "Лиги Смеха" помню, как Маша на коне вышла на сцену, и все были в шоке, какая точная копия мамы!
  • Похожая, но мимика у Маши другая!

Напомним, недавно Маше Поляковой исполнилось 19 лет. Оля Полякова показывала, как они за границей праздновали день рождения ее дочери.

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