19-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что имела желание вступить в ряды ВСУ с папой

Дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – рассказала об обсуждении вопроса мобилизации в их семье.

Так, 19-летняя блогерша призналась, что она с папой, бизнесменом Вадимом Буряковским, вступила бы в ряды ВСУ. Это желание они не раз обсуждали между собой. Впрочем, по мнению Маши, помешало этому ее здоровье и физическая подготовка, а у папы – возраст, ведь ему 60 лет. Поэтому по словам блогерши, она активно помогает защитникам и защитницам иначе – присоединяется к благотворительности.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я очень счастливый человек, что вернулась из Англии, потому что лучше, чем дома, ничего нет. Если бы я была парнем или реально сильной девочкой, я бы пошла на войну. Я понимаю, что я сейчас в своем состоянии буду больше мешать, чем помогать. Я стараюсь хоть как-то помогать. Если бы я была парнем – мы бы реально с папой ушли. Папа сильно задумывался, чтобы пойти, но у него уже возраст", – рассказала Маша в программе "У ліжку".

Напомним, недавно Маша Полякова впервые рассказала о причине своей операции, которую она перенесла в январе этого года.

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