19-летняя дочь Оли Поляковой рассказала о самом дорогом подарке от родителей и своем заработке

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – рассказала о самом дорогом родительском подарке и что ей сейчас приносит доходы.

Так, 19-летняя блогерша призналась, что сейчас живет отдельно от родителей в квартире, которую и считает их подарком для нее. К слову, эта квартира передалась ей по наследству после смерти бабушки. Впрочем, Маша добавляет, что жилье еще не переписали на нее, но она искренне надеется на это.

"У меня у бабушки была квартира, она умерла до полномасштабной войны. И сейчас я живу в ее квартире. Мне так нравится. Подарок еще на меня не записан, но перспектива чувствуется", - рассказала дочь Поляковой в интервью Люкс ФМ.

Кроме того, Маша поделилась, откуда берет деньги. Так, по ее словам, родители не предоставляют ей карманных денег, ведь она развивает блог в соцсетях и сама себя обеспечивает.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"У нас нет такого, чтобы родители мне давали деньги, потому что я работаю. Я – блоггер. У меня много сейчас рекламы в TikTok и Instagram, эфиры веду...", - призналась дочь Поляковой.

На вопрос интервьюера о сумме заработка Маша отметила, что зарабатывает около 100 тыс грн ежемесячно. Кроме того, блогерша признается, что всегда имеет с собой 100 долларов на случай критических ситуаций.

"У меня есть правило. Сейчас война… У меня всегда в кошельке должно лежать 100 долларов. На всякий случай. Эти деньги я не трачу. Что бы ни произошло, должна быть запасная штука", - отметила Маша.

Напомним, недавно Маша Полякова повторила образ своей мамы и ошеломила своим сходством с ней.

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