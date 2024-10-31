19-летняя дочь Оли Поляковой рассказала про свой первый интим и как отомстила бывшему

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой откровенно рассказала про свой первый интим и про месть бывшему.

19-летняя блогерша Маша Полякова призналась, что уже имела опыт интимных отношений. Девушка отмечает, что к этому необходимо быть эмоционально готовым. Когда Маша это почувствовала, то вступила в интимные отношения с бойфрендом. Правда, Полякова-младшая признается, что первый опыт ей не понравился. Впоследствии Маша обсудила это с матерью.

"Первый свой интим помню. К этому нужно быть эмоционально готовым. Если тебе не страшно, то почему бы нет. Мне было не страшно, я хотела этого, но это было, конечно, не очень, было быстро. Я не говорила об этом с родителями до, не говорила после. Я долго не говорила им. У нас с мамой это очень быстрый разговор был. Она спросила, было ли у меня и с ним ли. Я ответила, что да. Она сказала "хорошо", — рассказала дочь артистки в интервью Славе Демину.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также Маша Полякова вспомнила свои прошлые отношения с парнем по имени Артур. Блогерша крутила с ним роман, когда жила в Лондоне. Правда, когда Маша разошлась с парнем, заявила, что он пользовался ею, чтобы стать популярным. Сейчас же девушка говорит, что на самом деле это не так. Она специально так сказала, чтобы отомстить Артуру. Однако Маша отмечает, что поступила так, ведь бывший ее обидел. Сейчас же блогерша говорит, что в этих отношениях на самом деле было и много хорошего.

"Я в тот момент на него была такая злая. Это была женская месть. Он совершил такой поступок, что я должна была как-то... Он мне не изменил, но он меня обидел. Я таким образом ему отомстила. Он не то чтобы воспользовался моей популярностью, он увидел в этом также выгоду. Но он мне очень многое давал. Он был не из обеспеченной семьи, но на мой день рождения он отвез меня в Париж. Он целый месяц работал и откладывал, чтобы меня отвезти. Он всегда делал большие поступки", — отметила блогерша.

Маша Полякова с бывшим бойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, сейчас Маша Полякова тоже не одинока. Уже в течение восьми месяцев девушка находится в отношениях с бойфрендом, который работает в IT . Однако вскоре блогерша отправится на учебу в США. Маша ответила, как после отъезда будет строить отношения с возлюбленным.

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