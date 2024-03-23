19-летняя дочь Оли Поляковой удивила сходством с известной актрисой: "Это что я?"

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогер Мария – сравнила себя с известной мексиканской актрисой Марией Феликс.

В своем фотоблоге Маша разместила серию фотографий знаменитой актрисы и модели и была шокирована результатом. Блогерша поделилась с подписчиками фотоколлажем, где рядом со своей фотографией с недавней фотосессии разместила черно-белое фото Феликс в похожей позе. На изображении обе девушки предстают в изысканных черных платьях. Так, на коллаже видны несколько похожие черты их лица. Кроме того, знаменитостей обьединяют одинаковые имена.

"Это что я?", - удивилась 19-летняя дочь Поляковой.

Маша Полякова и Мария Феликс / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ранее Маша Полякова примеряла образ звездной мамы и также ошеломила их сходством поклонников. В частности, блогерша попозировала в экстравагантном платье, которое раньше одевала Оля Полякова, и дополнила лук фуражкой.

Напомним, недавно старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша впервые рассказала о своих нескольких операциях и призналась, что именно ей удаляли хирурги еще в начале этого года в январе.

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