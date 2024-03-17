19-летняя дочь Оли Поляковой впервые назвала причину своей операции и что ей удалили хирурги

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – впервые поделилась подробностями своей операции, которую ей сделали в январе этого года.

Так, дочь звезды подтвердила слухи, что ей удаляли желчный пузырь. Всему причиной Маша называет употребление вредных напитков во время своего обучения в Англии, откуда она недавно приехала.

"Мне вырезали желчный. Наверное, нужно было меньше пить в Англии! У меня было три приступа панкреатита. Там уже были спайки, и мне говорили, что следующая могла бы мне сделать хронический панкреатит", – откровенно поделилась Маша в программе "У ліжку" .

Маша Полякова

Кроме того, Маша Полякова также рассказала, что перед этим она перенесла еще одну операцию, ведь имела кистоз.

Отметим, что еще в конце ноября прошлого года, когда Маша отдыхала с мамой Олей Поляковой в Африке, она жаловалась на ухудшение самочувствия. В частности, попала в местную больницу с желчнокаменной болезнью.

Напомним, что недавно Оля Полякова с дочерью снова были на отдыхе и показали, как провели время на побережье во Франции.

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