19-летняя дочь Поляковой неожиданно выпустила песню и после премьеры показалась в больнице

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – презентовала свой первый клип под псевдонимом Mary poppers.

Так, юная артистка пошла по стопам звездной мамы и выпустила песню "Шрами", в которой рассказала о болезненной истории любви и разрыве с избранником. К слову, Маша выбрала интересный музыкальный жанр и спела в рок-стиле. К тому же, дочь Поляковой сняла клип, где и сыграла главную героиню. Вместе с ней в видеоработе предстает загадочный юноша.

Дебютная лирическая композиция уже насобирала немало комментариев. Так, пользователи поддержали юную исполнительницу и оставили свое мнение о песне.

Очень интересный и мелодичный рок, Маша, ты супер

Полагаю, это прекрасный творческий старт. Приятная музыка, продуманные съемки, голос очень приятно слушать

Очень круто. Что бы там кто ни говорил, продолжай и иди дальше

Вот это голос, я поражена! Вообще редко, кто такое вытягивает, часто неприятно слушать. Но Маша, это удовольствие для ушей, любая нота!

Как оказалось, в ночь после премьеры 19-летней Маше стало плохо. Поэтому она была госпитализирована. Так, в своем фотоблоге дочь Поляковой показалась с катетером в руке. К счастью, после капельниц врачи разрешили исполнительнице вернуться домой.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, недавно певица Оля Полякова также порадовала поклонников музыкальной новинкой и презентовала клип к песне "Білий налив", которую ей помогали создавать две известные украинские певицы.

ПРЕМЬЕРА! Оля Полякова с песней «Белый налив» в студии Сниданку

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