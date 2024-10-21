19-летняя дочь Поляковой впервые рассказала о бойфренде и его профессии: "С его родителями знакома"

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – поделилась подробностями личной жизни.

Так, 19-летняя блогерша и юная певица призналась, что уже восемь месяцев ее сердце занято. Маша встречается с парнем, работающим в ІТ-сфере. Более того, дочь звезды уверяет, что имеет серьезные намерения на будущее с избранником. В частности, рассказывает о планах вместе жить в его недавно приобретенной квартире и знакомстве с родителями.

"Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему. Он работает в IT. Да, с его родителями я уже давно знакома. У него классная семья врачей. Мои (родители – прим. ред.) с его не знакомы. Они относятся нейтрально и говорят, что это мой выбор", — рассказала Маша в комментарии "Люкс ФМ".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однако дочь Поляковой не обращается к маме за советами по поводу личного. По мнению 19-летней артистки ей лучше учиться на собственном опыте. Тем не менее, родители к ее выбору относятся нейтрально.

"Я не живу с родителями с 16 лет. Я не лезу в их жизнь, они – в мою. Мы никогда не общаемся с мамой о своих отношениях. Разве, возможно, какие-то подсказки прошу, а так нет. Мы общаемся, как близкие подружки, но что касается темы отношений, то я сама знаю, как мне лучше, а она – как ей. Мы можем поговорить абстрактно", - пояснила блогерша.

Напомним, что недавно Оля Полякова заинтриговала новостью о выступлении ее дочери Маши на ее масштабном шоу в Киеве 26 октября во Дворце спорта.

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