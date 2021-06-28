19-летняя дочь Синди Кроуфорд показала редкое фото бойфренда-звезды сериала "Эйфория"

Некоторые из фанов даже не знали, что пара вместе.

Дочь легендарной американской супермодели Синди Кроуфорд, модель и актриса Кайя Гербер поделилась редким фото своего бойфренда Джейкоба Элорде.

Так, на днях звезда сериала "Эйфория" отпраздновал 24-летие. По этому случаю Кайя поздравила своего избранника с днем рождения довольно пикантным снимком. На странице в Instagram знаменитость запостила фото обнаженного актера. На фотографии Джейкоб лежит раздетый на кровати.

instagram.com/kaiagerber

"С днем рождения, мой любимый", — написала Гербер.

Фанаты пары были в восторге от публикацией модели. А некоторые пользователи только что узнали об отношениях звезд.

О Боже, наконец-то ты показала его фото

Подождите! Это Джейкоб Элорде?

Ого, вы вместе?

Нет-нет-нет. Этого не может быть. Он мой любимый

Заметим, об отношениях пары стало известно в прошлом году. Влюбленные не афишируют свой роман и редко показывают совместные фотографии.

Напомним, ранее дочь Синди Кроуфорд в вязаном бикини показала ягодицы и пресс. Модель восхитила красотой на новых фото.

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