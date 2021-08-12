19-летняя возлюбленная Иракли Макацарии показала лицо без макияжа

Лиза очаровала натуральной красотой.

Молодая избранница известного телеведущего Иракли Макацарии, Лиза Чичуа, которая недавно умилила их объятиями, показала естественную красоту.

На странице в Instagram 19-летняя грузинка запостила фотоколлаж, на котором позировала в черном топе с пайетками, без единой капли декоративной косметики. Девушка распустила длинные натуральные волосы и улыбаясь позировала на камеру. Лиза очень мило выглядела.

instagram.com/lizachichuaa

Свою публикацию избранница звезды не прокомментировала. А вот ее подписчики не скупились на комплименты. Фаны писали, что Лиза очень красивая.

Натуральная красота

Очень красивая без макияжа

Ты сказочная

Какая ты милая

Напомним, ранее Иракли Макацария прокомментировал разницу в возрасте с младшей на 17 лет любимой. Знаменитость признался, что это пару совсем не смущает.

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