19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж

Избранником актрисы стал сын Джона Бонджови.
Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и ее бойфренд, Джейк Бонджови, женятся.
19-летняя актриса и 20-летний сын известного рок-музыканта Джона Бонджови объявили о помолвке после длительных отношений. У Instagram пара поделилась улыбающейся черно-белой фотографией, на которую Джейк обнимал Милли со спины. На безымянном пальце актрисы поклонники увидели обручальное кольцо с огромными камнем.
"Я люблю тебя уже три лета, любимый, и хочу их все", — подписала фотография Браун.
Джейк также продублировал фотографию в своем аккаунте и добавил лаконичную подпись: "Навсегда".
Отметим, что отношения Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови начались летом 2021 года. Пара часто делится друг с другом фотографиями в соцсетях, а также посещает светские мероприятия.
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