19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и ее бойфренд, Джейк Бонджови, женятся.

19-летняя актриса и 20-летний сын известного рок-музыканта Джона Бонджови объявили о помолвке после длительных отношений. У Instagram пара поделилась улыбающейся черно-белой фотографией, на которую Джейк обнимал Милли со спины. На безымянном пальце актрисы поклонники увидели обручальное кольцо с огромными камнем.

"Я люблю тебя уже три лета, любимый, и хочу их все", — подписала фотография Браун.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджу/Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Джейк также продублировал фотографию в своем аккаунте и добавил лаконичную подпись: "Навсегда".

Отметим, что отношения Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови начались летом 2021 года. Пара часто делится друг с другом фотографиями в соцсетях, а также посещает светские мероприятия.

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