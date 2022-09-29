20 лет на ТВ: Маричка Падалко рассказала, как изменилось телевидение и роль ведущего за это время

Ведущая 1+1 Маричка Падалко в этом году отмечает юбилей – 20 лет работы на украинском телевидении.

Маричка Падалко начала карьеру с новостей о спорте, затем вела с Юрием Горбуновым "Сніданок", детскую программу "Маріччин кінозал", 16 лет была ведущей ТСН, а с конца февраля начала работать ведущей марафона "Єдині новини" от 1+1.

Именно Маричка Падалко и Егор Гордеев утром 24 февраля первыми с экранов сообщили, что началась полномасштабная война.

В соцсетях Маричка Падалко поделилась двумя своими фото – 20-летней давности и нынешним. Подписчики поздравляли ведущую и отмечали, что она за это время почти не изменилась. Например, Александр Пономарев в шутку прокомментировал: "Думаю, что дело в температуре помещения во время сна. Изменений, кроме прически, не разглядел! Маричка, какая температура в комнате, когда ты спишь?".

Маричка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

В противоположность этим фото изменилось за это время само телевидение, о чем говорит Падалко:

"В тот момент, 20 лет назад, телевидение имело монополию на информацию и развлечение (имею в виду здесь кино и сериалы). Как раз тогда я начинала и вела программу о спорте. Почему тогда так много людей смотрело эту программу, потому что сразу шел один очень популярный сериал. Вся страна его смотрела. Тогда вся страна получала новости преимущественно с телевизора. Но за последние 20 лет настолько произошла диверсификация источников информации, что теперь телевидение должно прилагать усилия, чтобы оставаться актуальными, особенно для молодежи".

За это время изменилось не только телевидение, но и изменилась роль ведущей новостей.

"Ведущим сейчас нужно работать не только то время, отведенное им в эфире, а работать 24/7, быть тем человеком, который будет вызывать доверие, привлекать внимание и который будет источником информации не только в эфире своего телеканала, своей программы, а в целом".

Маричка Падалко отмечает, что работа ведущего не заканчивается, когда закончился эфир на ТВ. Сейчас ведущий постоянно живет в этой роли.

"То, как ты живешь за кадром и то, что ты делаешь за пределами студии, не менее важно, а иногда – и более важно, чем то, что ты делаешь в кадре. Все твои поступки людям абсолютно известны, их не скроешь. Современный мир нуждается в максимальной открытости. Но не все к этому готовы", — говорит Маричка.

Кстати, с первых дней войны уже семь месяцев Маричка Падалко ежедневно на своей странице в Instagram делает подборку важных новостей. Говорит, что остановит это, когда мы победим.

Читайте также: