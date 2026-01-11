ТСН в социальных сетях

20-летний известный украинский певец перенес операцию и показался на костылях

Артист откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.

Валерия Сулима
YAKTAK

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

Известный украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, неожиданно показался на костылях и сообщил о перенесенной операции.

О проблемах со здоровьем 20-летний исполнитель рассказал в своем Instagram и объяснил, что именно произошло. Проблемы начались в сентябре 2025 года, когда артист был в концертном туре в США. Во время выступления на сцене YAKTAK сделал неудачный шаг, что повлекло очень серьезные проблемы с ногой.

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

В подробности певец вникать не стал. Вместо этого артист признался, что без операции не обошлось, и он перенес хирургическое вмешательство. Сейчас YAKTAK восстанавливается, а ходит он с помощью костылей.

"История, которая началась в сентябре 2025 года, в туре США, после одного очень неудачного шага на сцене, месяцы лечения, тонны льда, перевязки и все же без операции не обошлось", - поделился артист.

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика неожиданно показалась под капельницей. Блогерша Екатерина Репяхова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

