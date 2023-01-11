20-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин обвенчался со своей женой

Пара вступила в брак перед Богом в Великая Березовица.

Украинский певец, победитель проектов "Голос діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин решился на еще один решительный шаг в своей жизни.

Так, жена исполнителя Иванна поделилась, что они с возлюбленным обвенчались. На странице в Instagram девушка разместила фото с венчания, где они изображены в церкви. Молодая пара для такого важного события нарядилась в национальный украинский костюм – вышиванку.

Роман Сасанчин обвенчался со своей женой / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Роман Сасанчин обвенчался со своей женой / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Как рассказала Иванна, брак перед Богом они взяли в селе Великая Березовица Тернопольской области.

"Этот день настал! Мы вступили в брак. Эмоции очень крутые, в середине сразу почувствовалась легкость", — поделилась эмоциями Иванна.

Роман Сасанчин обвенчался со своей женой / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Отметим, что в начале декабря 2021 года 19-летний Роман Сасанчин и его избранница Иванна поженились. Тогда девушка находилась на последнем месяце беременности. 30 декабря 2021 года у молодых супругов родился первенец, дочь Элизабет.

Роман Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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