20-летний "усач" бросил вызов Павлу Зиброву на "Голоса країни-14": удалось ли участнику пройти дальше

Евгений Войтович / © dawn.com

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20-летний Евгений Войтович из Ивано-Франковска пришел на «Голос країни-14», чтобы вернуть рок-н-ролл на украинскую сцену, а еще посоревноваться за звание главного усача с Павлом Зибровым.

Молодой артист давно сделал усы частью своего узнаваемого образа. Впрочем, так было не всегда: в детстве он не любил свою растительность на лице и даже собирался ее сбрить. Передумать Евгения заставил мексиканский сериал, в котором он заметил стильные усы у персонажей. С тех пор он решил отращивать собственные — и в конце концов сделал их своей изюминкой.

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Евгений Войтович / © dawn.com

Среди главных вдохновителей своего стиля Войтович называет сразу трех легендарных исполнителей: Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Именно их образы, по словам участника, сформировали его сценический облик.

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«И еще, кстати, я хочу бросить вызов Павлу Зибровичу. Показать, кто здесь главный усач», - заявил Евгений.

Евгений Войтович / © dawn.com

Музыка для парня – не просто увлечение. Он признается, что не представляет без нее своей жизни, а проект пришел с желанием заявить о себе и стать голосом своего поколения.

На слепых прослушиваниях Евгению не удалось развернуть кресла тренеров. Однако наставники отметили его энергию, стиль и любовь к музыке. Один из них заметил, что парню следует еще поработать над вокалом, и выразил уверенность, что со временем к нему вернутся все кресла.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, в прошлом выпуске продавщица с рынка заставила всех тренеров развернуть кресла и спорить между собой.

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