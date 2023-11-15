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20-летняя блогерша Верба кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым образом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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20-летняя блогерша Верба кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым образом

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Звезда Сети попрощалась с блондом.

Известная украинская блогерша Верба, настоящее имя и фамилия которой Юлия Вербинец, решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

Знаменитость сменила цвет волос. Если раньше Юлия была блондинкой, то сейчас она стала рыжей. В частности, почти такой же цвет волос был у блогерши, когда она только начинала вести свой блог и набирала популярность в Сети. Впоследствии Верба покрасилась в темный цвет, но через три года вернула прежнюю прическу.

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Почти рыжие волосы вернулись из трехлетнего отпуска", — пошутила знаменитость.

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

К слову, за последнее время это второе кардинальное изменение прически Вербы. Раньше она была брюнеткой, но впоследствии покрасилась в белый цвет. Однако блондинкой знаменитость тоже долго не продержалась. А вот от наращенных волос Юлия не спешит избавляться.

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Поклонники блогерши уже оценили ее кардинальные изменения. Они отметили, что рыжий цвет Юлии идет гораздо больше, чем белый. Однако нашлись и те, кто не оценил таких перемен знаменитости.

  • Стала гораздо красивее, нежели когда была блондинкой
  • Блонд мне нравился больше
  • Тебе так гораздо лучше
  • Не твой цвет. Лучше быть блондинкой или натуральной

Напомним, недавно американская актриса Меган Фокс похвасталась кардинальным изменением имиджа. Звезда Голливуда коротко подстриглась и покрасила волосы в красный цвет.

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Дата публикации
Просмотры
707
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