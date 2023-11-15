20-летняя блогерша Верба кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым образом

Известная украинская блогерша Верба, настоящее имя и фамилия которой Юлия Вербинец, решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

Знаменитость сменила цвет волос. Если раньше Юлия была блондинкой, то сейчас она стала рыжей. В частности, почти такой же цвет волос был у блогерши, когда она только начинала вести свой блог и набирала популярность в Сети. Впоследствии Верба покрасилась в темный цвет, но через три года вернула прежнюю прическу.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Почти рыжие волосы вернулись из трехлетнего отпуска", — пошутила знаменитость.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

К слову, за последнее время это второе кардинальное изменение прически Вербы. Раньше она была брюнеткой, но впоследствии покрасилась в белый цвет. Однако блондинкой знаменитость тоже долго не продержалась. А вот от наращенных волос Юлия не спешит избавляться.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Поклонники блогерши уже оценили ее кардинальные изменения. Они отметили, что рыжий цвет Юлии идет гораздо больше, чем белый. Однако нашлись и те, кто не оценил таких перемен знаменитости.

Стала гораздо красивее, нежели когда была блондинкой

Блонд мне нравился больше

Тебе так гораздо лучше

Не твой цвет. Лучше быть блондинкой или натуральной

Напомним, недавно американская актриса Меган Фокс похвасталась кардинальным изменением имиджа. Звезда Голливуда коротко подстриглась и покрасила волосы в красный цвет.

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