20-летняя блогерша Верба кардинально сменила цвет волос и похвасталась новым образом

Звезда Сети попрощалась с блондом.
Известная украинская блогерша Верба, настоящее имя и фамилия которой Юлия Вербинец, решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.
Знаменитость сменила цвет волос. Если раньше Юлия была блондинкой, то сейчас она стала рыжей. В частности, почти такой же цвет волос был у блогерши, когда она только начинала вести свой блог и набирала популярность в Сети. Впоследствии Верба покрасилась в темный цвет, но через три года вернула прежнюю прическу.
"Почти рыжие волосы вернулись из трехлетнего отпуска", — пошутила знаменитость.
К слову, за последнее время это второе кардинальное изменение прически Вербы. Раньше она была брюнеткой, но впоследствии покрасилась в белый цвет. Однако блондинкой знаменитость тоже долго не продержалась. А вот от наращенных волос Юлия не спешит избавляться.
Поклонники блогерши уже оценили ее кардинальные изменения. Они отметили, что рыжий цвет Юлии идет гораздо больше, чем белый. Однако нашлись и те, кто не оценил таких перемен знаменитости.
- Стала гораздо красивее, нежели когда была блондинкой
- Блонд мне нравился больше
- Тебе так гораздо лучше
- Не твой цвет. Лучше быть блондинкой или натуральной
Напомним, недавно американская актриса Меган Фокс похвасталась кардинальным изменением имиджа. Звезда Голливуда коротко подстриглась и покрасила волосы в красный цвет.
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