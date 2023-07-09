20-летняя блогерша Верба купила авто 2023 года выпуска за 10 млн грн и нарвалась на жесткий хейт

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, поделилась с поклонниками, что приобрела себе новый автомобиль из салона.

На странице в Instagram знаменитость разместила снимки, где позирует с огромным букетом роз и шариками на фоне нового Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Стоимость такого автомобиля составляет от 7 до 10 млн грн.

"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырех литровая, ахх зверь. Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейший "Мерседес" из салона. Мечтайте, работаете и все будет!" – подписала фотографии Верба.

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Однако не все порадовались за блогершу. В частности, в комментариях юзеры отметили, что делать такие дорогие покупки в наше время, да еще и хвастасться ими – не ко времени.

Боже за что наши ребята там гибнут? В этой стране наверняка уже ничего не изменится. Кто-то отдает последнее, чтобы помочь военным, чтобы закончить войну. А кто покупает себе машины из салона

500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юлечка захотела как раз сегодня праздновать покупку машинки. Ни одной сторис о том, что она хотя бы помнит какой сегодня день, отдать честь воинам

Да это круто. Но и п*здец, сколько бы можно было купить бу авто для того, чтобы вытаскивать раненых парней

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Впрочем, другие юзеры встали на защиту блогерши, отметив, что она тоже немало делает для наших бойцов: "Люди, она на нее честно заработала. Достаточно заглядывать в зубы. Все такие злые и завистливые", "Юля постоянно донатит и делает сборы для военных, мы с вами и рядом не стоим", "Желаю всем так жить, чтобы в любой рандомный момент купить машину мечты".

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, месяц назад блогер Юлия Верба похвасталась своей новой квартирой в Ивано-Франковске. Это стало третье приобретенное жилье 20-летней Вербы. Инстазвезда показала интерьер нового дома и призналась, что у нее там даже золотой унитаз.

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