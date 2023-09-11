20-летняя блогерша Верба показала страстные поцелуи с бойфрендом и похвасталась подарком от него

Звезда Сети показала, как проводит время со своим избранником.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба уже не скрывает, что не одинока и находится в счастливых отношениях.

Иногда знаменитость делится контентом со своим возлюбленным. Недавно Юлия показала в Instagram-stories, как проводит время с избранником. В частности, парочка каталась вечером на мотоцикле. Как призналась Юлия, она чувствовала себя героиней фильма "Три метра над уровнем неба".

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Также Верба вместе с семьей и возлюбленным была на экскурсии в горах. Там они катались на внедорожнике и любовались живописными пейзажами. Кроме того, Юлия вместе с бойфрендом дарили друг другу сладкие поцелуи.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кстати, как призналась блогерша, такими физическими активностями она занималась, когда не очень хорошо чувствовала себя. Юлия поделилась, что немного заболела. Впрочем, дома ей не сидится, ведь именно активность помогает блогерше быстрее поправиться.

"Я исчезла с радаров, потому что заболела. Пила чай с малиной, лежала на кровати, ездила в горы, каталась на мотоцикле, ела мороженое…Просто не хотела сидеть дома. Я ненавижу сидеть дома, когда болею. Мне грустно сидеть дома", – поделилась блогерша.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

В общем, Верба заболела, когда вернулась с отдыха из-за границы. Возлюбленный блогерши поддержал ее и сделал сюрприз. Бойфренд подарил Юлии роскошный букет белых роз.

Цветы Юлии Вербы / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, на днях блогерша Настя Талпа отыграла свадьбу под Киевом. Звезда Сети вышла замуж за Богдана Скальницкого.

Читайте также: