20-летняя блогерша Верба после жесткой критики купила авто для ВСУ и поехала на фронт

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба после жесткой критики, что она ничего не рассказывает в фотоблоге о войне и не делает сборы для ВСУ, неожиданно купила авто для украинских защитников.

В своем Instagram звезда Сети рассказала, что приобрела четыре внедорожника. Все они будут использоваться для эвакуации.

Юлия Верба купила авто для ВСУ / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Я купила четыре машинки для эвакуации для ВСУ", — поделилась блогерша.

Кроме того, Юлия самостоятельно доставила автомобили на южную линию фронта. К слову, блогерша поехала в Малую Токмачку, что в Запорожской области.

Юлия Верба в Орехове / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Малая Токмачка. Шесть километров до "нуля", — отметила блогерша.

Юлия Верба в Малой Токмачке / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

В общем, Юлия Верба в последнее время получала немало критики в Сети. Блогершу критиковали за то, что она в фотоблоге демонстрировала "красивую жизнь" и не рассказывала о войне. Кроме того, Вербу обвиняли, что она, имея миллионную аудиторию, не делает сборы на нужды ВСУ. В частности, волонтер Сергей Притула и юморист Антон Тимошенко критиковали блогершу.

Кроме того, Юлию очень сильно захейтили после того, как она за 10 миллионов гривен купила авто из салона. Блогершу упрекали, что во время войны такие покупки делать неуместно, а тем более ими хвастаться.

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