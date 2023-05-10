20-летняя блогерша Верба устроила пикантную фотосессию в красном бикини и показала пышный бюст

Знаменитость поделилась, как отдыхает в одном из украинских отелей.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба после тяжелых рабочих будней устроила себе незабываемый отдых.

Для этих целей звезда Сети выбрала один из роскошных гостиничных комплексов в городе Винники Львовской области. На странице в Instagram Верба показала, как проводит отпуск. В фотоблоге знаменитость разместила серию снимков, на которых изображена в ярко-красном бикини.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Наряд Юлии подчеркнул ее стройную фигуру и пышный бюст. Чтобы еще больше взбудоражить воображение поклонников, блогерша позирует на кадрах в пикантных позах.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Подписчики Вербы разделились во мнениях. Одни завалили блогершу комплиментами: "какая красота", "Юля, у тебя роскошная фигура", "просто красавица".

Другие же посчитали такие фото 20-летней знаменитости слишком откровенными: "Ну еще раз раком забыла сфоткаться", "Весь этот антураж и спецэффекты для привлечения внимания самцов к прелестям самки", "мне кажется, это уже слишком".

Напомним, ранее Юлия Верба ошеломила суммой, которую больше всего зарабатывала за месяц. В основном, доход блогерше приносят соцсети.

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