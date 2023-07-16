20-летняя блогерша Верба закрутила новый роман и показала своего бойфренда

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, сообщила, что больше не одинока.

Знаменитость закрутила новый роман и уже успела показать своего избранника в фотоблоге. Верба опубликовала фото, на которых предстала в объятиях возлюбленного. Вместе влюбленные побывали на праздновании дня рождения сына подруги Юлии.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"В надежных руках", — подписала фотографии блогерша.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Правда, лицо избранника Юлия пока не торопится показывать. Однако бдительные пользователи нашли бойфренда Вербы в Сети, а также застали парочку вместе и опубликовали их совместные кадры. На снимках можно прекрасно рассмотреть лицо избранника блогерши.

Бойфренд Юлии Вербы

Отметим, долгое время Юлия Верба встречалась с блогером Денисом Притулой. Однако в мае этого года блогерша сообщила, что они с бойфрендом больше не вместе.

Напомним, недавно Юлия Верба попала в громкий скандал. Знаменитость купила элитный автомобиль за 10 млн грн, показала его в Сети и нарвалась на хейт. Пользователи упрекнули блогершу, что сейчас не время делать такие дорогие покупки, а тем более хвастаться ими, ведь в стране идет война. Юлия не стала терпеть и отреагировала на хейт в Сети.

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