20-летняя блогерша Юлия Верба на круизном лайнере оказалась под капельницей

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба заставила своих поклонников очень сильно волноваться, признавшись, что оказалась под капельницей.

Как поделилась знаменитость, этот день должен быть одним из самых счастливых, ведь осуществилась ее заветная мечта – она получила "синюю галочку" в Instagram, о которой мечтала семь лет. Впрочем, состояние здоровья Юлии, которая находится в путешествии на круизном лайнере, резко ухудшилось.

В частности, Верба отравилась. Кроме того, у нее развилась морская болезнь. Поэтому вместо того, чтобы праздновать получение "синей галочки", блогерша провела день под капельницей. Как призналась знаменитость, с ней такое произошло впервые в жизни.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Instagram дал мне синюю галочку. Я мечтала об этом семь лет! Правда, такая новость совпала с ужасным отравлением и морской болезнью на круизном лайнере, что я впервые в жизни пришла капаться, потому что было ощущение будто отбрасываю копыта. Но я все равно очень счастлива", — поделилась блогерша.

Напомним, недавно бывший муж Анны Тринчер тоже заставил своих подписчиков очень сильно волноваться за него. Блогер Александр Волошин оказался под капельницей и рассказал, что с ним произошло.

Читайте также: